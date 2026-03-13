Граффити, снег и сломанные урны: итоги обходов улиц в центре Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких продолжает еженедельные обходы улиц вместе со специалистами администрации и городских служб.
В феврале-марте внимание уделялось проспекту Мира, улицам Карла Маркса, Ленина и прилегающим территориям. По итогам проверок коммунальные службы и собственники устранили нарушения: убраны поврежденные урны в Поздеевском переулке, закрашены граффити на проспекте Мира, 96, вывезен снег в районе проспекта Мира, 80, и наведен порядок возле гастронома «Красный Яр» на проспекте Мира, 52.
Особое внимание уделяется прилегающим территориям частных организаций, сообщает мэрия. В случае несоблюдения правил благоустройства нарушителей ждут штрафы до 100 тысяч рублей. Сейчас рассматриваются меры в отношении владельцев одного из ресторанов на проспекте Мира и магазина на улице Карла Маркса.
«Я глубоко убеждён, что состояние улиц района необходимо видеть лично. Несмотря на то, что за территорией в постоянном режиме следят наши специалисты, такие обходы обязательно продолжу. Все обращения от жителей, которые просили оценить состояние той или иной улицы, мы также зафиксировали для будущих выездов», — сказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
