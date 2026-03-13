Граффити, снег и сломанные урны: итоги обходов улиц в центре Красноярска

​ «Я глубоко убеждён, что состояние улиц района необходимо видеть лично. Несмотря на то, что за территорией в постоянном режиме следят наши специалисты, такие обходы обязательно продолжу. Все обращения от жителей, которые просили оценить состояние той или иной улицы, мы также зафиксировали для будущих выездов», — сказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.