Вице-мэр Владивостока назвал выделенные полосы «идеальным будущим»

Заместитель главы администрации Владивостока по транспорту Максим Акульшин назвал планы по запуску пяти новых выделенных полос для автобусов «историей про идеальное будущее» и связал реализацию этих идей с целым набором условий — от ширины улиц до количества автобусов и водителей.
Об этом он рассказал в интервью ИА PrimaMedia, комментируя проект плана регулярных перевозок на 2026−2031 годы, где на 2027 год заложено появление дополнительных выделенных полос на проспекте 100-летия Владивостока, Океанском проспекте, а также на улицах Алеутской, Светланской и Ивановской.
По словам Акульшина, документ, подготовленный с участием научного института, описывает не только то, что город может сделать в ближайшее время, но и более дальние сценарии развития транспортной системы, которые зависят от финансирования, тарифной политики, обновления подвижного состава и кадровых решений.
Он подчеркнул, что выделенные полосы уже доказали свою эффективность для общественного транспорта, однако во Владивостоке главный барьер — геометрия улиц: чтобы оставить отдельную полосу под автобусы и не поставить город в пробку, в каждом направлении должно быть не меньше трёх рядов движения, а таких участков в уличной сети немного.
Акульшин объяснил, что перечисленные в плане магистрали пока рассматриваются как ориентиры для дальнейшей проработки: специалисты должны изучить пропускную способность конкретных отрезков, просчитать, как скажется переразметка, и только после этого администрация примет решения, на каких улицах город в первую очередь попытается внедрить новые выделенные полосы.