Вице-мэр Владивостока назвал выделенные полосы «идеальным будущим»

Он подчеркнул, что выделенные полосы уже доказали свою эффективность для общественного транспорта, однако во Владивостоке главный барьер — геометрия улиц: чтобы оставить отдельную полосу под автобусы и не поставить город в пробку, в каждом направлении должно быть не меньше трёх рядов движения, а таких участков в уличной сети немного.