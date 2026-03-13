Жителям Красноярского края напоминают о штрафах за костры в лесах

Весенние ландшафтные пожары возникают по вине человека. Наказание за разжигание костров — рублем: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей. Если возник пожар, то сумма увеличивается до 50 тысяч рублей для граждан и до 2 миллионов для юридических лиц. Кроме того, виновники лесных пожаров обязаны возместить затраты на тушение.