Жителям Красноярского края напоминают о штрафах за костры в лесах

Жителям Красноярского края напоминают о штрафах за разжигание костров лесах. Регион все ближе к началу пожароопасного сезона. Сотрудники краевого Лесопожарного центра уже подготовили технику и инструменты, в муниципалитетах и лестных хозяйствах также проводится соответствующая работа.
С 15 марта стартует информационная кампания «Останови огонь!». Специалисты лесного хозяйства вместе с полицией и МЧС проведут тематические уроки в школах, лекции для студентов, плюс начнет курсировать «Лесопожарный автопатруль» для взрослых, — сообщают Gornovosti.
Весенние ландшафтные пожары возникают по вине человека. Наказание за разжигание костров — рублем: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей. Если возник пожар, то сумма увеличивается до 50 тысяч рублей для граждан и до 2 миллионов для юридических лиц. Кроме того, виновники лесных пожаров обязаны возместить затраты на тушение.