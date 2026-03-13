Прокуратура потребовала выплатить петербурженке пособие по беременности и родам

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку о нарушении закона при предоставлении мер социальной поддержки по обращению 31-летней женщины. В конце декабря прошлого года заявительнице отказали в назначении и выплате пособия по беременности и родам, сообщили в надзорном ведомстве 13 марта.