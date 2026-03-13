Ричмонд
Россиян предупредили о наказании за подглядывание в соседскую квартиру

Жителям России грозит уголовная ответственность за подглядывание в чужие окна и двери.

Жителям России грозит уголовная ответственность за подглядывание в чужие окна и двери. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал адвокат Александр Зорин.

Он напомнил, что в Уголовном кодексе есть статья, защищающая неприкосновенность частной жизни. Если пострадавший докажет, что сосед систематически нарушал его личное пространство, тайно собирал информацию и использовал для этого подручные средства, нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырёх лет.

Если объектом слежки стали несовершеннолетние, наказание ужесточается — до пяти лет колонии.

Юрист пояснил, что для привлечения к ответственности необходимо зафиксировать факт неоднократного нарушения. Просто заглянуть в окно случайно — не преступление.

«Но если человек там принимает какие-то меры (надламывает дверь, высверливает дырки, пробивает какую-то щель, искусственно создает какие-то механизмы или пользуется уже существующими инструментами), то тогда будет умышленное нарушение», — пояснил юрист.

