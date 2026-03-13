Россиян предупредили о наказании за подглядывание в соседскую квартиру

Он напомнил, что в Уголовном кодексе есть статья, защищающая неприкосновенность частной жизни. Если пострадавший докажет, что сосед систематически нарушал его личное пространство, тайно собирал информацию и использовал для этого подручные средства, нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырёх лет.