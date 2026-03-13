Трамп может временно отменить вековой морской закон ради стабилизации цен: Эксперты сомневаются в эффективности меры

Администрация Дональда Трампа прорабатывает возможность приостановки закона Джонса, принятого в 1920 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Закон требует, чтобы грузы между портами США перевозились только на судах под американским флагом.
Временная отмена закона рассматривается для обеспечения поставок энергоносителей и товаров первой необходимости, уточнили источники.
«В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность отмены закона Джонса на ограниченный период», — заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, отметив, что решение еще не принято.
Приостановка закона на 30 дней позволит иностранным танкерам перевозить нефть, бензин, дизель, СПГ и удобрения с побережья Мексиканского залива на Восточное побережье. Фьючерсы на бензин в США на фоне сообщений о рассматриваемой мере уже подешевели, отметили авторы материала. Однако вице-президент StoneX Group Джош Линвилл усомнился, что временная мера решит проблему роста цен.
Начало военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года спровоцировало мощнейший шок на мировых энергетических рынках. Ключевым фактором стала фактическая блокада Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сопоставимый объем СПГ.
На фоне роста цен на нефть США приняли решение вывести из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России. Однако мировые цены на нефть продолжили расти, заявили ранее в Reuters.