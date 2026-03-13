Ричмонд
Мужчина выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей

Победитель из Пермского края пока не обратился за выигрышем.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае мужчина выиграл в лотерее и стал обладателем более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пермская газета Бизнес класс со ссылкой на организатора лотереи. Он стал победителем тиража и сорвал супреприз.

— Известно, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Участник купил билет за 2,7 тысячи рублей в мобильном приложении, — рассказали организаторы.

Выбрав дополнительное число, мужчина увеличил свой выигрыш на 600 тысяч рублей. Теперь его общий выигрыш составляет 5,6 миллиона рублей.

