Мужчина выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что уголовное дело об убийстве фельдшера передали в Иркутский областной суд. 35-летний фельдшер Александр прибыл на вызов, осмотрел мужчину, уложил в салон и повез в больницу. Но пациенту это не понравилось — он хотел ехать в кабине. Получив отказ, вахтовик схватился за нож. Александр истек кровью на руках у коллег.