Мурат Кумпилов: Более 27 тысяч хирургических операций провели в Адыгее за 2025 год

Глава республики обратил внимание на весомые преимущества подобных методик для пациентов. При малоинвазивном лечении организм восстанавливается значительно быстрее, снижаются риски послеоперационных осложнений, а сроки госпитализации сокращаются до минимума. В большинстве случаев человек может вернуться к обычной жизни уже спустя несколько дней после процедуры. Немаловажен и эстетический фактор: на теле не остается обширных рубцов — лишь несколько едва различимых точек, которые со временем становятся практически незаметными.