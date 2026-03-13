Мурат Кумпилов: Более 27 тысяч хирургических операций провели в Адыгее за 2025 год

По итогам 2025 года в больницах республики Адыгея провели 27 198 оперативных вмешательств, что превышает показатели предшествующего года. В 2024-м их количество составляло 26 тысяч. Данные привел глава региона Мурат Кумпилов.
Статистика включает в себя широкий спектр медицинских манипуляций: от сложных высокотехнологичных вмешательств, требующих применения тяжелого оборудования, до малых, щадящих форм хирургии. Особое место занимают малоинвазивные операции, которые проводятся с использованием эндоскопической техники. Вместо традиционных разрезов хирурги работают через точечные проколы минимального диаметра, и год от года доля таких вмешательств неуклонно растет.
Глава республики обратил внимание на весомые преимущества подобных методик для пациентов. При малоинвазивном лечении организм восстанавливается значительно быстрее, снижаются риски послеоперационных осложнений, а сроки госпитализации сокращаются до минимума. В большинстве случаев человек может вернуться к обычной жизни уже спустя несколько дней после процедуры. Немаловажен и эстетический фактор: на теле не остается обширных рубцов — лишь несколько едва различимых точек, которые со временем становятся практически незаметными.
Прогресс в хирургии стал возможен благодаря системному обновлению материально-технической базы. Как отметил Мурат Кумпилов, в прошлом году медучреждения региона получили современное диагностическое и операционное оборудование.
«В Адыгее реализуется национальный проект “Продолжительная и активная жизнь”. Благодаря которому, только в 2025 году медицинские учреждения пополнились новыми рентген и УЗИ-аппаратами, флюорографами, эндоскопом и маммографом на общую сумму около 79 млн рублей», — рассказал Мурат Кумпилов, добавив, что работа в этом направлении продолжается.