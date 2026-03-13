В Башкирии отремонтируют 120 километров «фонящих» дорог в 2026 году

В Башкирии продолжат ремонтировать «фонящие» дороги. В 2026 году обновят 120 километров покрытия. В списке оказались трассы Сибай — Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, Старосубхангулово — Мраково в Бурзянском районе и Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма в Кармаскалинском районе. Об этом на заседании коллегии минтранса сообщила глава ведомства Любовь Минакова.