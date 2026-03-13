Ричмонд
В Башкирии отремонтируют 120 километров «фонящих» дорог в 2026 году

Программа обновления трасс стартовала в 2022 году по инициативе Хабирова.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжат ремонтировать «фонящие» дороги. В 2026 году обновят 120 километров покрытия. В списке оказались трассы Сибай — Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, Старосубхангулово — Мраково в Бурзянском районе и Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма в Кармаскалинском районе. Об этом на заседании коллегии минтранса сообщила глава ведомства Любовь Минакова.

Региональную программу запустили в 2022 году по инициативе Радия Хабирова. Глава республики поручил ежегодно увеличивать финансирование на миллиард рублей, чтобы к 2030 году довести объем Фонда «фонящих» дорог до 9,5 миллиарда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.