Говорят, в Волгограде станет еще больше платных парковок?

В Волгограде городские власти планируют в два раза увеличить число платных парковок.
Новые парковочные пространства появятся в Центральном и Дзержинском районах. Всего добавятся 1645 машино-мест, в общей сложности их станет 4105.
В центре Волгограда платными станут многие проезды в границах пр. Ленина, ул. Комсомольской, 7-й Гвардейской, Центральной набережной, участки ул. Чуйкова, Советской, Гагарина, 13-й Гвардейской, Воронина, Наумова, Пражской, Коммунистической, Володарского.
В Дзержинском районе местом коммерческой парковки станет территория ул. Карла Либкнехта рядом с Технологическим колледжем.
Предложения по корректировке проекта будут поступать до 20 марта. Новые парковки будут введены не позже конца июня 2026 г. С их помощью планируется пополнить городской бюджет более чем на 140,7 млн руб., из них 101,1 млн руб. составят поступления от штрафов.