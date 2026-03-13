Говорят, в Волгограде станет еще больше платных парковок?

Предложения по корректировке проекта будут поступать до 20 марта. Новые парковки будут введены не позже конца июня 2026 г. С их помощью планируется пополнить городской бюджет более чем на 140,7 млн руб., из них 101,1 млн руб. составят поступления от штрафов.