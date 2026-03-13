Безруков погасил долг в 20 тысяч рублей за штрафы ГИБДД

Ранее KP.RU сообщил, что Безруков назначен художественным руководителем театра-студии МХАТ. Ради вступления в должность он изменил свой привычный график. Отмечается, что он не стал собирать новую группу учеников на свой авторский курс. Уменьшится ли количество его ролей в театре и кино, пока неизвестно.