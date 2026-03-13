Безруков погасил долг в 20 тысяч рублей за штрафы ГИБДД

Сергей Безруков, народный артист России, погасил штрафы за нарушение ПДД на сумму более 20 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«Задолженность погашена», — сказал собеседник агентства.
Отмечалось, что Безруков накопил долги по штрафам ГИБДД, возбуждено 21 исполнительное производство на сумму более 21,7 тысячи рублей. На 12 марта за артистом нет неоконченных исполнительных производств о задолженности.
Ранее KP.RU сообщил, что Безруков назначен художественным руководителем театра-студии МХАТ. Ради вступления в должность он изменил свой привычный график. Отмечается, что он не стал собирать новую группу учеников на свой авторский курс. Уменьшится ли количество его ролей в театре и кино, пока неизвестно.