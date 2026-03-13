Ричмонд
Безруков погасил долг в 20 тысяч рублей за штрафы ГИБДД

В отношении народного артиста Безрукова было возбуждено 21 исполнительное производство.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Безруков, народный артист России, погасил штрафы за нарушение ПДД на сумму более 20 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Задолженность погашена», — сказал собеседник агентства.

Отмечалось, что Безруков накопил долги по штрафам ГИБДД, возбуждено 21 исполнительное производство на сумму более 21,7 тысячи рублей. На 12 марта за артистом нет неоконченных исполнительных производств о задолженности.

Ранее KP.RU сообщил, что Безруков назначен художественным руководителем театра-студии МХАТ. Ради вступления в должность он изменил свой привычный график. Отмечается, что он не стал собирать новую группу учеников на свой авторский курс. Уменьшится ли количество его ролей в театре и кино, пока неизвестно.