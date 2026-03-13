Неизвестный беспилотник обнаружили около угольной шахты в Польше

В Польше обнаружили беспилотник возле угольного карьера Томиславице недалеко от города Конин. Об этом сообщили местные правоохранительные органы, пишет Onet.pl.
Сообщение о находке поступило в полицию в четверг после 11 часов утра. Дрон заметил сотрудник шахты PAK KWB Konin. На место прибыли полиция, военная полиция и специалисты, которые провели обследование территории и биохимическую проверку аппарата. Заместитель прокурора Познаньско-Грюнвальдской районной прокуратуры Павел Вох сообщил, что по итогам проверки беспилотник не представлял угрозы.
«На основании этих испытаний было установлено, что обнаруженный беспилотный летательный аппарат не был вооружен», — заявил он.
По данным полиции, дрон был белого цвета и имел треугольную форму. Его нашли в канаве у грунтовой дороги, при этом аппарат сохранился почти целым. Один из сотрудников полиции отметил, что внешне он напоминает военный беспилотник.
Пострадавших в результате инцидента нет. Территория обнаружения дрона остается оцепленной, а материалы проверки передадут в 8-й военный отдел окружной прокуратуры в Люблине для дальнейшего расследования.
