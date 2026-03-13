Под Новосибирском жителям 140 домов вернули горячую воду

Сегодня в 9:00 часов в Бердске вернули горячую воду и отопление жителям 140 домов. Накануне в городе произошел сбой в работе оборудования котельной ТГК-1. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Семен Лапицкий.
Он отметил, что сейчас принимают все меры, чтобы подобное не повторялось.
— Специалисты ТГК-1 прекрасно знали причину произошедшего сбоя и старались исправить ситуацию. Со своей стороны, направил специалистов комбината бытовых услуг для помощи коллегам, — сообщил Семен Лапицкий.
Как сообщала КП-Новосибирск, 12 марта в Бердске под отключение горячей воды попали дома по улицам Карла Маркса, Кирова, Советская, Ленина, Чернышевского, Кирова и другие. Кроме того, в список попали детские сады, приюты, образовательные организации, а также детская больница.