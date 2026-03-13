Под Новосибирском жителям 140 домов вернули горячую воду

Как сообщала КП-Новосибирск, 12 марта в Бердске под отключение горячей воды попали дома по улицам Карла Маркса, Кирова, Советская, Ленина, Чернышевского, Кирова и другие. Кроме того, в список попали детские сады, приюты, образовательные организации, а также детская больница.