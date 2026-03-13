В Волгограде увековечат память легендарного археолога Владислава Мамонтова

В течение 55 ежегодных полевых сезонов им было исследовано около 140 археологических памятников Волгоградской области. Это древние стоянки, грунтовые погребения различных эпох и свыше 500 курганов. Материалы, привезенные из его экспедиций, имели большую научную ценность. На сегодняшний день значительную часть археологических фондов областного краеведческого музея составляют находки именно из раскопок Мамонтова, и ряд из них имеет особое высокохудожественное значение.