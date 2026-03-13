В 2025 году аскаридоз диагностирован у 506 жителей Красноярского края

Аскаридоз — паразитарное заболевание, вызванное круглым червем аскаридой. В прошлом году этих паразитов обнаружили у 506 жителей Красноярского края, в том числе у 318 детей. Специалисты связывают этот факт с тем, что дети не так тщательно соблюдают правила гигиены, как взрослые. В управлении Роспотребнадзора по краю подчеркнули, что уровень заболеваемости аскаридозом находится ниже среднестатистического показателя прошлых лет. В 2025 году аскаридоз чаще выявляли у жителей Назарово, а также Назаровского, Пировского, Бирилюсского и Балахтинского районов (без учёта территориальных изменений, указанных Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9−3914). Эксперты напоминают, что факторами распространения заболевания являются немытые руки, необработанные овощи и фрукты, а также загрязненная вода. Источником заражения является человек, больной аскаридозом.