Самые денежные вакансии марта назвали волгоградцам

В Москву есть смысл перебраться тому, что готов стать руководителем проекта в строительной компании ради дохода в полмиллиона в месяц. В Санкт-Петербурге готовы платить 200 тысяч рублей водителю электробуса. А в Новосибирске водитель категории Е может заработать от 175 тысяч рублей до 320 тысяч, выяснили аналитики SuperJob.