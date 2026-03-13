Самые денежные вакансии марта назвали волгоградцам

Вакансии, которые предлагают работодатели здесь и сейчас, проанализировали эксперты и выбрали самые денежные.
В Волгограде это:
водитель погрузчика в торговой сети, которому готовы платить от 102,3 тысяч рублей до 120 тысяч;
инженер КИПиА в сервисной компании в области метрологии — претенденту обещают 110−140 тысяч рублей;
главный энергетик, которому крупное сельхозпредприятие предлагает 135 тысяч рублей;
водитель-экспедитор категории Е с зарплатой в 150−180 тысяч;
хирург-флеболог и сердечно-сосудистый хирург с окладом 150−300 тысяч в частную клинику.
В Москву есть смысл перебраться тому, что готов стать руководителем проекта в строительной компании ради дохода в полмиллиона в месяц. В Санкт-Петербурге готовы платить 200 тысяч рублей водителю электробуса. А в Новосибирске водитель категории Е может заработать от 175 тысяч рублей до 320 тысяч, выяснили аналитики SuperJob.
