Самые денежные вакансии марта назвали волгоградцам

В Москву есть смысл перебраться тому, что готов стать руководителем проекта в строительной компании ради дохода в полмиллиона в месяц.

Вакансии, которые предлагают работодатели здесь и сейчас, проанализировали эксперты и выбрали самые денежные.

В Волгограде это:

водитель погрузчика в торговой сети, которому готовы платить от 102,3 тысяч рублей до 120 тысяч;

инженер КИПиА в сервисной компании в области метрологии — претенденту обещают 110−140 тысяч рублей;

главный энергетик, которому крупное сельхозпредприятие предлагает 135 тысяч рублей;

водитель-экспедитор категории Е с зарплатой в 150−180 тысяч;

хирург-флеболог и сердечно-сосудистый хирург с окладом 150−300 тысяч в частную клинику.

В Москву есть смысл перебраться тому, что готов стать руководителем проекта в строительной компании ради дохода в полмиллиона в месяц. В Санкт-Петербурге готовы платить 200 тысяч рублей водителю электробуса. А в Новосибирске водитель категории Е может заработать от 175 тысяч рублей до 320 тысяч, выяснили аналитики SuperJob.

Ранее эксперты подсчитали зарплаты дорожных рабочих в Волгограде и других городах.