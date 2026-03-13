В мэрии просят поддержать проект «Семья — душа и сила Красноярска!»

Проект «Семья — душа и сила Красноярска!» может войти в число лучших практик страны. Уже сейчас он в сотне финалистов III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Теперь его судьба — в руках земляков.
Ежегодная премия главы города «Семья — душа и сила Красноярска!» объединяет многодетные семьи, которые не только воспитывают детей, но и успевают делать многое для города. Участники делятся своими историями: как совмещают родительство с волонтерством, спортом, творчеством и общественной работой. Главная цель — показать, что большие семьи самодостаточны, успешны и по-настоящему сильны.
Поддержать красноярский проект можно на портале «Госуслуги». Там до 7 апреля проходит народное голосование.
«За каждой семьей, каждой историей стоит ежедневный труд, любовь к городу и людям, а также желание делать жизнь вокруг лучше. Это и есть настоящее служение», — отметила куратор проекта, руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова.
Напомним, Всероссийская премия «Служение» проводится с 2021 года. За это время она стала главной площадкой для выявления и поддержки лучших муниципальных проектов страны. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Премию поддерживает Администрация президента России.
