В мэрии просят поддержать проект «Семья — душа и сила Красноярска!»

Ежегодная премия главы города «Семья — душа и сила Красноярска!» объединяет многодетные семьи, которые не только воспитывают детей, но и успевают делать многое для города. Участники делятся своими историями: как совмещают родительство с волонтерством, спортом, творчеством и общественной работой. Главная цель — показать, что большие семьи самодостаточны, успешны и по-настоящему сильны.