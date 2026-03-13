Смоленская область заняла третье место в рейтинге цифровой трансформации субъектов страны

«Особенно важно, что все цифровые решения направлены на улучшение качества жизни смолян. Мы упрощаем процесс получения государственных и муниципальных услуг, повышаем доступность медицины и образования, а также сокращаем сроки и издержки для бизнеса», — отметил в своём телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.