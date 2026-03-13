Ричмонд
Смоленская область заняла третье место в рейтинге цифровой трансформации субъектов страны

Рейтинг формирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Источник: Комсомольская правда

Оценка регионов осуществляются по более чем 50 показателям. Учитываются уровень «цифровой зрелости», качество предоставления государственных услуг в электронном виде, развитие ИТ-инфраструктуры, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также применение цифровых решений в ключевых отраслях экономики и социальной сфере.

Цифровые технологии упрощают многие процессы в экономике, социальной сфере и системе государственного управления.

«Особенно важно, что все цифровые решения направлены на улучшение качества жизни смолян. Мы упрощаем процесс получения государственных и муниципальных услуг, повышаем доступность медицины и образования, а также сокращаем сроки и издержки для бизнеса», — отметил в своём телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.