ПВО успешно сбила украинский БПЛА над Волгоградской областью

В ночь с 12 на 13 марта Волгоградская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Минобороны РФ, системы ПВО успешно ликвидировали один ударный беспилотник над регионом.
Всего же этой ночью Россию атаковали 176 БПЛА. Основной удар пришелся на южные регионы страны. Над Крымом сбили 80 дронов, над Адыгеей — 29, над Краснодарским краем — 25, над Ростовской областью — 7, а над Курской областью — 5. Также ПВО работала в Ставропольском крае (3 беспилотника), Брянской области (2), Астраханской, Белгородской, Липецкой областях и Татарстане (по одному). Кроме того, 18 беспилотников уничтожили над Азовским морем и 2 над Черным морем.