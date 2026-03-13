Автоледи чуть не сбила детей на пешеходном переходе на Линейной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники ДПС Красноярска выявили грубое нарушение правил дорожного движения на улице Линейной во время мониторинга социальных сетей.
На опубликованной видеозаписи видно, как водитель автомобиля Hyundai игнорирует запрещающий сигнал светофора и проезжает через оживленный пешеходный переход в момент, когда дорогу переходят дети.
Инспекторы оперативно установили личность нарушительницы. Ею оказалась 32-летняя женщина. При разговоре с сотрудниками полиции она признала свою вину.
Выяснилось, что водительница уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение — проезд на красный сигнал светофора в течение последнего года. Женщине выписали штраф в размере 7500 рублей, сообщили в Госавтоинспекции по краю.