Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоледи чуть не сбила детей на пешеходном переходе на Линейной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники ДПС Красноярска выявили грубое нарушение правил дорожного движения на улице Линейной во время мониторинга социальных сетей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники ДПС Красноярска выявили грубое нарушение правил дорожного движения на улице Линейной во время мониторинга социальных сетей.

На опубликованной видеозаписи видно, как водитель автомобиля Hyundai игнорирует запрещающий сигнал светофора и проезжает через оживленный пешеходный переход в момент, когда дорогу переходят дети.

Инспекторы оперативно установили личность нарушительницы. Ею оказалась 32-летняя женщина. При разговоре с сотрудниками полиции она признала свою вину.

Выяснилось, что водительница уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение — проезд на красный сигнал светофора в течение последнего года. Женщине выписали штраф в размере 7500 рублей, сообщили в Госавтоинспекции по краю.