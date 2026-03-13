В Новосибирске разработали мотивационную игру для детских онкоотделений

НОВОСИБИРСК, 13 мар — РИА Новости. Новосибирский благотворительный фонд «Завтра будет» при поддержке «Сбера» разработал мотивационную игру для детей, которые проходят лечение в стационарах онкологических отделений, сообщили РИА Новости в фонде.
Инициаторы пояснили, что дети, которые находятся на длительном лечении в больницах, проходят десятки неприятных процедур, каждый день преодолевают страх и боль, и зачастую боятся медсестер и врачей.
«Игра, которую мы разработали, поможет ребенку, во-первых, не скучать в стенах больниц, переключить внимание с болезни, а, во-вторых, справиться со страхом и сформировать доверие к врачам. А медперсоналу это, в свою очередь, поможет быстрее и качественнее выполнить свою работу», — рассказала исполнительный директор фонда Ксения Алешина.
Игра представляет собой цветные альбомы, которые ребенок получает при поступлении в больницу. Они включают в себя 20 различных фонов с ярким и понятным местом действия. После каждой лечебной процедуры медсестры выдают ребенку одну случайную наклейку, которую он вклеивает в альбом.
Стикер ребенок клеит в альбом на свое усмотрение и может следовать как логике тематического подобия (наклейка с лисой — фон с лесом, с космонавтом — космос), так и находить свои неожиданные места для наклеек. Большое количество разных персонажей и предметов, которые можно разместить в разном сеттинге, дают возможности для выстраивания различных историй. Кроме того, каждый фон сопровождается листом с раскраской, с тематически близкой иллюстрацией и листом для творческого задания.
«По мнению авторов инициативы, это мотивирует маленьких пациентов на прохождение процедур, вовлекает в игру и отвлекает от болезни. Также дети-участники могут обмениваться наклейками и, таким образом, знакомиться между собой, получать новые поводы для общения», — рассказали в фонде.
Игру уже вручили пациентам отделения детской онкологии и гематологии Государственной Новосибирской областной клинической больницы. В ближайшее время игру планируют доставить в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства и Кузбасскую детскую клиническую больницу, а также в онкологические отделения больниц других регионов России.