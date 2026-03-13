В Новосибирске разработали мотивационную игру для детских онкоотделений

Стикер ребенок клеит в альбом на свое усмотрение и может следовать как логике тематического подобия (наклейка с лисой — фон с лесом, с космонавтом — космос), так и находить свои неожиданные места для наклеек. Большое количество разных персонажей и предметов, которые можно разместить в разном сеттинге, дают возможности для выстраивания различных историй. Кроме того, каждый фон сопровождается листом с раскраской, с тематически близкой иллюстрацией и листом для творческого задания.