Российская вакцина от рака претендует на массовость и универсальность, заявил эксперт

Как отметил эксперт в разговоре с «Москвой 24», обычно противораковые вакцины создаются индивидуально под конкретную опухоль пациента. Массового производства, как при инфекционных заболеваниях, до сих пор не существовало. Отечественная разработка пытается решить задачу шире — создать препарат для широкого применения. Если клинические исследования подтвердят эффективность, вакцина, скорее всего, будет действовать против определённых видов рака, а не всех сразу. Её включение в ОМС станет прогрессивным шагом.