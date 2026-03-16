Наличие жаворонков и сов в обществе связано с пользой для древних людей

Различия между «жаворонками» и «совами» объясняются особенностями циркадных биоритмов — внутренних биологических часов организма. Эти часы регулируют сон, бодрствование, температуру тела, выработку гормонов и множество других физиологических процессов.
«Считается, что у разных людей длина внутреннего циркадного периода немного отличается (примерно 23,5−24,5 часа). Если внутренний период чуть длиннее 24 часов, то человеку легче бодрствовать вечером и формируется хронотип “сова”. Если короче 24 часов, то легче просыпаться рано и, соответственно, формируется хронотип “жаворонок”, — добавил генетик.
Хронотипы «жаворонков» и «сов» возникают из-за генетических различий в циркадных генах, разной длины внутреннего биологического цикла и влияния среды, образа жизни и возраста.
«Есть и эволюционное объяснение наличия различных хронотипов в популяциях человека. Существует гипотеза, что эти различия хронотипов были полезны для древних человеческих сообществ — часть людей бодрствовала рано утром, а часть — поздно вечером. Это повышало вероятность обнаружения хищников или угроз и обеспечивало круглосуточное наблюдение. Исследования показали, что так было всегда, что ночью почти всегда кто-то бодрствует, и ранее в исторических обществах, и сейчас в современных», — отметил ученый.
По словам Крутовского, различия в хронотипе во многом наследуются: 40−50% вариации хронотипа объясняется генетикой. Результаты крупных полногеномных исследований ассоциации изменчивости (GWAS-исследования) на больших выборках тысяч людей показали, что более 300 генетических вариантов связаны с хронотипом. По словам Крутовского, гены работают через механизм молекулярной обратной связи, создавая примерно 24-часовой цикл активности генов.
«К основным генам циркадных часов относятся: CLOCK (один из ключевых регуляторов циркадного цикла), PER (PER1, PER2, PER3; регулируют длительность циркадного периода), CRY1 и CRY2 (участвуют в обратной связи циркадного цикла), BMAL1 или ARNTL (партнер CLOCK в основном механизме циркадных часов), ROR и REV-ERB (регулируют транскрипцию-экспрессию циркадных генов). Например, некоторые варианты гена PER3 связаны с выраженным “жаворонковым” или “совиным” хронотипом, а мутации гена CRY1 могут вызывать крайне поздний режим сна», — рассказал ученый.