Восемь новых автобусов-гармошек Volgabus поступило в Петербург

Подвижной состав общественного транспорта снова обновили.

Источник: Комтранс

В Петербурге завершилась приемка восьми новых дизельных автобусов-гармошек Volgabus-6271. В ближайшее время они выйдут на наиболее загруженные маршруты. Всего на баланс «Пассажиравтотранса» таким образом поступило в общей сложности 327 единиц общественного транспорта различных модификаций. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

— Пристальное внимание уделили безопасности и технологичности. Так, в конструкции автобусов применили электропривод вентилятора системы охлаждения. Он пришел на смену устаревшим гидравлическим системам. А еще в автобусах установили «Антисон» — интеллектуальную систему мониторинга, которая следит за состоянием водителя, — отметили в ведомстве.

Добавим, что весь общественный транспорт Volgabus-6271 оборудовали современными и информационными системами. Пользование им сделали еще удобнее за счет низкого пола, особенно для маломобильных пассажиров и родителей с колясками.