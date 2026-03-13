Восемь новых автобусов-гармошек Volgabus поступило в Петербург

В Петербурге завершилась приемка восьми новых дизельных автобусов-гармошек Volgabus-6271. В ближайшее время они выйдут на наиболее загруженные маршруты. Всего на баланс «Пассажиравтотранса» таким образом поступило в общей сложности 327 единиц общественного транспорта различных модификаций. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
— Пристальное внимание уделили безопасности и технологичности. Так, в конструкции автобусов применили электропривод вентилятора системы охлаждения. Он пришел на смену устаревшим гидравлическим системам. А еще в автобусах установили «Антисон» — интеллектуальную систему мониторинга, которая следит за состоянием водителя, — отметили в ведомстве.
Добавим, что весь общественный транспорт Volgabus-6271 оборудовали современными и информационными системами. Пользование им сделали еще удобнее за счет низкого пола, особенно для маломобильных пассажиров и родителей с колясками.