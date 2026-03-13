Восемь новых автобусов-гармошек Volgabus поступило в Петербург

В Петербурге завершилась приемка восьми новых дизельных автобусов-гармошек Volgabus-6271. В ближайшее время они выйдут на наиболее загруженные маршруты. Всего на баланс «Пассажиравтотранса» таким образом поступило в общей сложности 327 единиц общественного транспорта различных модификаций. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.