Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысяч

Самую большую зарплату предлагают в Волгограде врачу хирургу-флебологу. От соискателя требуется вести первичный прием пациентов с применением УЗИ, составлять диагнозы и составлять план лечения. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование по специальности «Хирургия», а также опыт работы по специальности от одного года. Специалисту обещают зарплату до 300 тысяч рублей.