Собянин рассказал, какие набережные Москвы благоустроят в ближайшие годы

Как отметил глава города, реконструкция Шелепихинской набережной близится к завершению. После благоустройства территория станет новым городским променадом и парком для жителей районов Хорошёво‑Мнёвники и Пресненский. При этом Карамышевская набережная станет логическим продолжением Шелепихинской. Это новый пешеходный маршрут по левому берегу Москвы‑реки — от Живописного моста до 3‑го Силикатного проезда.