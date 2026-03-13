Собянин рассказал, какие набережные Москвы благоустроят в ближайшие годы

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал в своем канале в Max о планах по благоустройству набережных и прибрежных территорий в Москве.
По словам мэра, работы сосредоточены в районах Хорошёво‑Мнёвники, Филёвский Парк, Дорогомилово и Пресненский — там создают современные общественные пространства на месте бывших промзон и неухоженных участков.
Так, в Филёвском Парке идет реконструкция участка набережной Москвы‑реки «Западный порт» — от жилого комплекса «Береговой» до Белорусского моста. Здесь появятся пешеходная зона, вело- и беговые дорожки, зоны отдыха с навесами и разноуровневыми лавочками, детская игровая площадка, спортплощадка с современными тренажерами, газон, цветники, кустарники и большие зеленые деревья.
Как отметил глава города, реконструкция Шелепихинской набережной близится к завершению. После благоустройства территория станет новым городским променадом и парком для жителей районов Хорошёво‑Мнёвники и Пресненский. При этом Карамышевская набережная станет логическим продолжением Шелепихинской. Это новый пешеходный маршрут по левому берегу Москвы‑реки — от Живописного моста до 3‑го Силикатного проезда.
По словам Собянина, в Мнёвниковской пойме реализуют масштабный проект — создание сразу двух набережных на левом берегу Москвы‑реки.
«Западная набережная протянется от дома № 37А на улице Нижние Мневники до пляжа южнее Крылатского моста… Восточная набережная протянется от пересечения улицы Нижние Мневники с Проектируемым проездом № 1166 до строящегося моста‑паруса в створе Новозаводской улицы», — пишет мэр.
Собянин отмечает, что в рамках проекта в Мнёвниковской пойме будут сделаны прогулочная зона с пешеходными дорожками, детские и спортивные площадки, места для отдыха и выгула собак, металлические мостки и причал.