1,5 тысячи волгоградцев спаслись от бешенства, обратившись за помощью

С начала 2026 года более полутора тысяч жителей Волгоградской области обратились за медицинской помощью после укусов животных, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор. Это число на 20,4% выше среднего многолетнего уровня. Для сравнения, за весь прошлый год из-за укусов животных в медучреждениях зафиксировали около 10 тысяч обращений.
Регион является эндемичным по бешенству. К счастью, случаев заражения этой опасной инфекцией среди населения области ни в 2025, ни в начале 2026 года пока не зарегистрировали.
Источником инфекции могут стать как дикие, так и домашние животные. Эксперты напоминают, что бешенство — это смертельное заболевание, поэтому после укуса стоит сразу же обратиться к врачу.