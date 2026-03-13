1,5 тысячи волгоградцев спаслись от бешенства, обратившись за помощью

С начала 2026 года более полутора тысяч жителей Волгоградской области обратились за медицинской помощью после укусов животных, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор. Это число на 20,4% выше среднего многолетнего уровня. Для сравнения, за весь прошлый год из-за укусов животных в медучреждениях зафиксировали около 10 тысяч обращений.