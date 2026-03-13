Для красноярского метро начали строить эскалаторный тоннель на станции «Улица Копылова»

Красноярские метростроители сообщают, что приступили к возведению эскалаторного тоннеля на станции «Улица Копылова». На данный момент на месте будущего тоннеля устанавливаются первые временные кольца, которых по итогу будет 19. После окончания этих работ будет смонтирован блокоукладчик и стартует проходка горным способом. Проектные данные тоннеля: угол наклона— 30 градусов; длина — почти 70 метров; глубина — 35 метров; диаметр — 8,5 метра; рассчитан на трехленточный эскалатор. Для возведения потребуется стабилизация грунта методом искусственной заморозки. Специальное оборудование позволит удерживать его в таком состоянии вплоть до окончания работ.