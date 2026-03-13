В авиакомпании NordStar подвели итоги работы по федеральному проекту «Производительность труда»

«Я рад отметить, что эффективность работы авиакомпании NordStar как организации по техническому обслуживанию воздушных судов демонстрирует положительную динамику. В прошлом году мы добились значительных результатов, увеличив производительность труда за счет высоких компетенций персонала, использования современного технического оборудования и доступа к актуальной технической документации. На 2026 год запланированы амбициозные задачи: расширение сферы деятельности в части ремонта авиационных конструкций и их изготовление с использованием высокотехнологичных станков. Авиакомпания NordStar продолжает последовательно стремиться к повышению профессионального мастерства сотрудников и сохранению лидирующих позиций в обеспечении надежности и высокого качества обслуживания авиапарка авиакомпании», — подчеркнул генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.