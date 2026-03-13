В авиакомпании NordStar подвели итоги работы по федеральному проекту «Производительность труда»

В авиакомпании NordStar представили результаты реализации федерального проекта «Производительность труда» во время визита губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в цех технического обслуживания воздушных судов в аэропорту Красноярска.
Проект «Производительность труда» — часть национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Эксперты проекта помогают предприятиям несырьевых отраслей устранять недостатки производственного процесса и обучать сотрудников современным методам повышения эффективности труда.
Среди основных достижений авиакомпании:
Повышение общей эффективности труда; Ресертификация по требованиям ФАП-145; Расширение компетенций сотрудников, обслуживающих воздушные суда.
За 2025 год в цехе технического обслуживания авиакомпании NordStar существенно сократились сроки проведения базового технического обслуживания воздушных судов, которое проводится каждые 24 месяца. Средняя годовая выработка увеличилась на 45% относительно базового показателя на 2023 год.
Сотрудники цеха теперь получили возможность самостоятельно проводить ремонт съемного бортового буфетно-кухонного оборудования и водяной системы самолетов. Это обеспечило значительную экономию средств — до 11 млн рублей в год.
Также авиакомпания NordStar прошла успешную ресертификацию по требованиям ФАП-145. Благодаря этому она расширила сферу деятельности, получив рейтинг B1. Он дает право на выполнение процедур консервации и расконсервации двигателей на земле.
За прошедший год было проведено 138 процедур технического обслуживания воздушных судов по форме A-check (регулярное техническое обслуживание самолетов каждые 1000 часов налета) и выполнено техническое обслуживание по форме C-check четырех самолетов авиакомпании NordStar.
«Я рад отметить, что эффективность работы авиакомпании NordStar как организации по техническому обслуживанию воздушных судов демонстрирует положительную динамику. В прошлом году мы добились значительных результатов, увеличив производительность труда за счет высоких компетенций персонала, использования современного технического оборудования и доступа к актуальной технической документации. На 2026 год запланированы амбициозные задачи: расширение сферы деятельности в части ремонта авиационных конструкций и их изготовление с использованием высокотехнологичных станков. Авиакомпания NordStar продолжает последовательно стремиться к повышению профессионального мастерства сотрудников и сохранению лидирующих позиций в обеспечении надежности и высокого качества обслуживания авиапарка авиакомпании», — подчеркнул генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.
Реклама. АО «АК “НОРДСТАР”.