Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке поднялся выше 80 рублей. Об этом в пятницу, 13 марта, свидетельствуют данные с Investing.

По состоянию на 10:20 по московскому времени, курс на максимуме вырос до 80,2100 рубля. В предыдущий раз выше 80 рублей доллар был 12 марта 2026 года.

Ранее старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявлял, что в ближайшее время доллар будет стоить на уровне 79−80,5 рубля.

Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, в свою очередь, спрогнозировал заметное ослабление рубля к апрелю. К концу весны он может торговаться в диапазоне 81−82 рублей.

12 марта цены на нефть также достигли 100 долларов за баррель после того как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым.

Кроме того, 9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE возросла почти на 20 процентов — до 111,4 доллара.

