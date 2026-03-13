В Калининграде ищут подрядчика для ремонта главного корпуса областной больницы за 93,5 млн рублей

По данным портала Prussia39.ru, комплекс медицинских учреждений в Кёнигсберге построили на улицах Хинтерросгартен и Альтросгертер Кирхенштрассе в 1848—1928 годах. В начале 1920-х старые здания снесли и на их месте возвели больницу Милосердия и Диаконического материнского дома. Их выполнили в стиле баухаус, для которого характерны угловатые линии, ромбовидное расположение блоков и отсутствие декора фасада. Сейчас здания занимает Областная клиническая больница Калининградской области.