«Гранатометы, огнеметы, БПЛА». МВД сказало, почему в Беларуси отряды спецназа преобразуют и выдают им новое вооружение

МВД сказало о преобразованиях и новом вооружении в отрядах спецназа в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Так, замглавы МВД — командующий внутренними войсками Николай Карпенков напомнил, что еще три года назад был сделан акцент на развитие подразделений спецназа. Сейчас тринадцать действующих отрядов успешно задерживают опасных преступников и экстремистов. В 2025 году отряды увеличивались, а отдельные были преобразованы в воинские части.

Командующий внутренними войсками рассказал, что недавно отряд «Буран» в Гомельской области был преобразован в воинскую часть, которой присвоили номер 3033. В ближайшее время отряд спецназначения «Шторм» в Брестской области также будет преобразован в воинскую часть. Войсковая часть 5448 в Минске будет преобразована в часть оперативного назначения, а войсковая часть 3310 из Минской области — в бригаду специального назначения. Еще Карпенков рассказал о серьезном увеличение боевого потенциала отрядов специального назначения.

— Они получили на вооружение новое оружие: гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, огнеметы, крупнокалиберные пулеметы, БТР-82, а также новые беспилотные летательные аппараты, — перечислил он.

Еще замминистра внутренних дел рассказал, что в структуре МВД уже созданы три центра беспилотной летательной авиации, сейчас будет создаваться четвертый центр в преобразованном отряде спецназа «Буран» в Гомельской области.

— Совершенствуя нашу организационно-штатную структуру, мы учитываем военно-политическую обстановку, которая существует вокруг Беларуси, — констатировал он.

Карпенков пояснил, что большое внимание уделено именно подразделениям специального назначения на основании анализа попыток цветных революций в Грузии, Сербии, Иране. Так как лучший результат по их пресечению показали именно подразделения спецназа.

— Профессиональные, хорошо вооруженные, мобильные, они успешно справляются со всеми провокациями, проводят специальные операции по нейтрализации лидеров и зачинщиков массовых беспорядков, — заключил Карпенков.

