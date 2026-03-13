Ричмонд
Глава Евродипломатии выступила с тревожным прогнозом по Ближнему Востоку: «Выходит из-под контроля»

Каллас: никто не может предсказать, когда завершится конфликт на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Предсказать сроки завершения конфликта на Ближнем Востоке сейчас невозможно. Сделать это не может никто. С таким заявлением выступила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Ее слова прозвучали в интервью британской газете Financial Times.

С тревожным заявлением дипломат выступила в пятницу, 13 марта. Тогда она отметила, что дать прогноз не способны ни европейские, ни ближневосточные политики.

«Я не думаю, что кто-то на самом деле знает. Войны легко развязать, но они всегда выходят из-под контроля и всегда приводят к еще большему хаосу», — сказала она.

Каллас также отметила, что у США и Израиля могут быть разные цели в рамках конфликта.

Тогда же глава дипслужбы ЕС затронула ситуацию вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. По ее словам, Евросоюз рассматривает варианты страхования судоходства в регионе. Однако даже такие меры не дают полной гарантии безопасности. Каллас подчеркнула, что, если капитан судна решит не проходить через Ормузский пролив из-за угрозы, никто не сможет заставить его изменить решение.

Тем временем в МИД России усомнились, что в ООН действительно стремятся к скорейшему завершению конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила об этом, комментируя голосование по российской резолюции в Совбезе ООН. Документ предлагал срочно прекратить боевые действия, однако его отклонили. Захарова также отметила, что гуманитарная ситуация в регионе остается крайне сложной.

