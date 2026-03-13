Глава Евродипломатии выступила с тревожным прогнозом по Ближнему Востоку: «Выходит из-под контроля»

Тогда же глава дипслужбы ЕС затронула ситуацию вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. По ее словам, Евросоюз рассматривает варианты страхования судоходства в регионе. Однако даже такие меры не дают полной гарантии безопасности. Каллас подчеркнула, что, если капитан судна решит не проходить через Ормузский пролив из-за угрозы, никто не сможет заставить его изменить решение.