Сельчане, потерявшие скот в Новосибирской области, получат соцвыплаты

НОВОСИБИРСК, 13 мар — РИА Новости. Сельчанам в Новосибирской области, потерявшим скот при локализации очагов пастереллеза и бешенства животных, будут ежемесячно выплачивать специальную социальную выплату в течение девяти месяцев, сообщает правительство региона.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) — острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов.
«В связи со сложившейся ситуацией, обусловленной наличием на территории Новосибирской области очагов бешенства и пастереллеза, правительством региона вводятся дополнительные меры социальной поддержки граждан… Жителям Новосибирской области, утратившим сельскохозяйственных животных, предоставят дополнительные ежемесячные выплаты в течение девяти месяцев», — говорится в сообщении.
В кабмине уточнили, что социальная помощь будет предоставляться в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, собственнику изъятых животных и членам его семьи, проживающим по адресу изъятия животных. В случае если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума семьям с детьми также окажут единовременную социальную помощь.
«Также после официального снятия карантинных мероприятий семьи, у которых были изъяты животные, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки — заключить социальный контракт для приобретения сельхозживотных во внеочередном порядке. Условие для участия в программе: среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области», — добавили в правительстве.
Кроме того, сельчанам, чей скот был изъят в ходе противоэпизоотических мероприятий, обещают возместить часть стоимости молодняка крупного рогатого скота. Такие субсидии предоставят собственникам личных подсобных хозяйств на территории районов, где был введен карантин.