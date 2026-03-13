В Красноярске строят эскалаторный тоннель на станции метро «Улица Копылова» (видео)

На станции линии метротрамвая «Улица Копылова» в Красноярске началось строительство эскалаторного тоннеля. В пресс-службе краевого правительства рассказали, что работу проводят специалисты Группы компаний «Моспроект-3».
Тоннель пройдет под углом 30 градусов на глубину 35 метров. Его длина — почти 70 метров, диаметр — 8,5 метра. Для прокладки потребуется выбрать около 3 700 кубометров грунта и смонтировать 1 130 тонн чугунной обделки.
«Мы устанавливаем первые временные кольца чугунной обделки, всего их будет 19. Затем смонтируем блокоукладчик и начнём проходку. Работы ведем горным способом с применением устройств малой механизации», — сообщил генеральный директор ГК «Моспроект-3» Константин Матвеев.
Один из ключевых этапов — стабилизация водонасыщенных грунтов методом искусственной заморозки. Для этого по контуру будущей шахты пробурили 43 скважины глубиной 67 метров. После установки морозильных машин грунт будут удерживать при минусовой температуре до окончания строительства вестибюля — это гарантирует безопасность проходки.
В месте будущего вестибюля станции возводится ограждение котлована из 340 буросекущих свай глубиной 20−22 метра.
После завершения строительства в тоннеле установят трехленточный эскалатор отечественного производства. Он свяжет подземный вестибюль с платформой станции «Улица Копылова».
