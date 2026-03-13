В Красноярске строят эскалаторный тоннель на станции метро «Улица Копылова» (видео)

Один из ключевых этапов — стабилизация водонасыщенных грунтов методом искусственной заморозки. Для этого по контуру будущей шахты пробурили 43 скважины глубиной 67 метров. После установки морозильных машин грунт будут удерживать при минусовой температуре до окончания строительства вестибюля — это гарантирует безопасность проходки.