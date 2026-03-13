В Красноярске экс-замначальника полиции осудили за подброшенные наркотики

Суд приговорил фигуранта к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 24 миллиона рублей. Ему на 12 лет запрещено работать в правоохранительных органах. Кроме того, он лишен звания подполковника полиции. Его сообщник осужден на 13 с половиной лет, он заплатит 8,5 миллиона рублей, бывший страж порядка лишен майорского звания.