В Красноярске экс-замначальника полиции осудили за подброшенные наркотики

Суд признал виновными в превышении полномочий бывших сотрудников управления МВД по Красноярскому краю.
Уголовное дело экс-полицейских расследовали сотрудники СК. Оперативное сопровождение обеспечивали их коллеги из ФСБ.
Правоохранители установили, что летом 2018 года заместитель начальника полиции по оперативной работе краевого главка МВД дал подчиненным указание задержать двоих жителей Красноярска. Полицейские выполнили инструкцию начальника, надев на задержанных наручники и подкинув муляж наркотика, который затем при обыске изъяли.
Замначальника полиции предложил задержанным откупиться от уголовного преследования. Некоторое время спустя те передали высокопоставленному правоохранителю 300 тысяч рублей.
Суд приговорил фигуранта к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 24 миллиона рублей. Ему на 12 лет запрещено работать в правоохранительных органах. Кроме того, он лишен звания подполковника полиции. Его сообщник осужден на 13 с половиной лет, он заплатит 8,5 миллиона рублей, бывший страж порядка лишен майорского звания.