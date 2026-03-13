В НСО запустили телемедицинские центры для спасения пациентов с инсультом

Ключевая тема конгресса — выполнение задач федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». До 2030 года число пациентов с болезнями системы кровообращения, проживших год без острых событий, должно вырасти в 2,5 раза. Показатель больничной летальности от инсульта в Новосибирской области за пять лет снижен с 26 до 17 процентов, целевой ориентир по стране — 14 процентов.