В НСО запустили телемедицинские центры для спасения пациентов с инсультом

В регионе уже работают 10 сосудистых центров и открыты теле-ПСО в Сузуне и Искитиме. За пять лет больничная летальность от инсульта снизилась с 26 до 17 процентов.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске открылся Всероссийский конгресс «Инсульт и цереброваскулярная патология». Участников приветствовал министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий. Он подчеркнул, что область входит в число передовых территорий по внедрению новых технологий. «Высокотехнологичная помощь, которая помогает спасать от летальности и тяжелой инвалидизации, у нас уже доступна для жителей любой, даже отдаленной сельской территории», — отметил министр.

Ключевая тема конгресса — выполнение задач федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». До 2030 года число пациентов с болезнями системы кровообращения, проживших год без острых событий, должно вырасти в 2,5 раза. Показатель больничной летальности от инсульта в Новосибирской области за пять лет снижен с 26 до 17 процентов, целевой ориентир по стране — 14 процентов.

Главный невролог Минздрава РФ Николай Шамалов отметил важность расширения «терапевтического окна» и нейровизуализации. «Мы с вами должны стремиться к тому, чтобы там, где есть возможность, МРТ использовать в качестве первого метода диагностики», — подчеркнул он.

В России развивается сеть первичных сосудистых отделений с телемедицинским консультированием. Такие теле-ПСО уже работают в 18 регионах, Новосибирская область вошла в число первых — отделения открылись в Сузуне и Искитиме. Главный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике Евгений Кретов добавил, что в регионе создано 10 сосудистых центров с плотным покрытием области, что позволяет ежегодно наращивать объёмы тромбэктомий.