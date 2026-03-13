Волонтёры рассказали, как спасают котёнка-инвалида

О малыше рассказала Катерина, зооволонтёр, которая сейчас держит котёнка у себя. Зверёк попал к ней в руки от другой женщины — Анны, тоже волонтёра. Она увидела замерзавших на улице кошку с котёнком и не смогла пройти мимо. Так как у самой уже дома было множество зверей, она передала новых подопечных на передержку к Катерине. Женщина рассказывает, что помогает животным максимально ответственно, всех новоприбывших зверей сразу обрабатывают и прививают и стерилизуют, когда они достигают положенного для этих процедур возраста. Но беда была в том, что мама Марсика уже болела.