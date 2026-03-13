Волонтёры рассказали, как спасают котёнка-инвалида

Новосибирцы в который раз умиляют своей любовью к животным. На этот раз местные зооволонтёры спасли котика с нарушением координации. Его было мало забрать с улицы, предстояло также столкнуться с внезапной болезнью, обнаружить её и победить. Nsk.aif.ru узнал подробности истории.
Нашли на улице.
Этого милого и смешного чёрного котика зовут Марсик. Ему 2,5 месяца, он ведёт себя как самый обычный хвостатый ребёнок, только на лапках стоит не всегда твёрдо. Всё дело в том, что у Марсика атаксия — нарушение координации движения.
О малыше рассказала Катерина, зооволонтёр, которая сейчас держит котёнка у себя. Зверёк попал к ней в руки от другой женщины — Анны, тоже волонтёра. Она увидела замерзавших на улице кошку с котёнком и не смогла пройти мимо. Так как у самой уже дома было множество зверей, она передала новых подопечных на передержку к Катерине. Женщина рассказывает, что помогает животным максимально ответственно, всех новоприбывших зверей сразу обрабатывают и прививают и стерилизуют, когда они достигают положенного для этих процедур возраста. Но беда была в том, что мама Марсика уже болела.
Как помочь котёнку?
Кошка передала котёнку панлейкопению — это инфекция, более известная как «кошачья чумка», высокозаразное заболевание, которое поражает иммунную систему и желудочно-кишечный тракт животного, респираторные органы, а также сердце. Проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации и обезвоживания организма. Распространяется такая болезнь воздушно-капельным путём, через укусы блох, а также внутриутробно, как это, вероятно, и получилось с Марсиком.
«Марсик заболел, получается, с рождения, когда только был с кошкой. Когда начал кушать, где-то через две-три недели начал вставать на лапки, и мы заметили, что у него нет координации», — рассказывает Катерина.
Далее начался забег по клиникам. Марсик наблюдался в двух ветеринарных организациях, где пытались найти причину болезни. Котёнку хотели делать дорогостоящую МРТ, но вовремя решили проверить на инфекции. И анализы подтвердили наличие чумки. А после такой инфекции, увы, восстановить координацию уже было нельзя, котёнок стал инвалидом.
«У котёнка мозжечковая атаксия, такой он и будет теперь, и ни операции, ни другие манипуляции или препараты не помогут. В клинике сказали пристраивать котёнка таким, какой он есть, вот и всё», — рассказывает Катерина.
Первому встречному не отдадут.
Сейчас малыш живёт полноценной жизнью. Да, он не может прямо ходить, но, как и любой котёнок, он интересуется игрушками, хорошо ест и радуется жизни, несмотря ни на что. Котёнка планируют отдать в хорошие руки, но, отмечает Екатерина, сначала она убедится в добросовестности новых хозяев.
«У нас всё строго, в договорах всё прописывается: кастрация, прививки. Если что-то случится, владельцы должны поставить в известность куратора. Мы отвозим, привозим, сами смотрим условия проживания. То есть отдаём взрослым людям только в собственное, не съёмное жильё. Бывает такое, что зачастую банят, оскорбляют, либо говорят, что мы зоошизы. Мол, они хотят просто забрать котёнка, а мы им — договор. Но мы всё-таки находим подходящих людей. Плюс в течение года следим за судьбой животного и контролируем кастрацию, стерилизацию. Должна быть фотография, что всё хорошо, что все процедуры выполнены. Если нужно, мы помогаем с направлением на льготную стерилизацию», — делится зооволонтёр.
И такое серьёзное отношение к вопросу передачи спасённых животных объяснимо. Катерина занимается волонтёрством много лет, и, чтобы не выгореть, берёт на передержку одну-двух кошек или собак. Она старается работать одна, чтобы не пересечься с сомнительными помощниками.
«Я волонтёр со стажем. Мне сейчас 37 лет, и я занимаюсь передержками ещё со школы. Когда-то я ехала на автобусе, перед нами сбили собаку. Я не пошла на уроки, позвонила родителям и стала помогать этой собаке. С этих пор я помогаю животным», — признаётся женщина.
Найти первого попавшегося человека для Марсика не спешат. Но будут очень рады действительно заботливым рукам. Контакты волонтёров есть в редакции «АиФ-Новосибирск». Обратиться можно через нашу официальную группу во «ВКонтакте».