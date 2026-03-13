Всем предприятиям Владивостока нужно срочно убрать со своей территорий мусор и траву — мэрия

Уже в первые недели пожароопасного сезона, начавшегося 10 марта, во Владивостоке усилили контроль за соблюдением противопожарных норм. В Ленинском районе специалисты административно-территориального управления выявили случаи несвоевременной уборки сухой растительности и горючего мусора и привлекли нарушителей к ответственности: составлено два административных протокола и выдано пять предписаний об устранении нарушений, сообщила пресс-служба городской мэрии.
«Как уточнили специалисты, протоколы составлены по статье 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушений, штрафные санкции которой влекут наложение административного штрафа на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В условиях сухой и ветреной погоды риск возгораний резко возрастает, поэтому власти призывают всех жителей, гостей города и руководителей организаций строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, на территории Владивостока пожароопасный сезон начал действовать с 10 марта. Кроме того, пожароопасный сезон официально объявлен в 18 муниципальных образованиях региона. Кроме того, особый противопожарный режим действует с 10 марта на территории Хасанского муниципального округа.