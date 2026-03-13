Топливный кризис создаёт хаос: Что не так с заправками Молдовы

Глава НАРЭ: Автозаправочные станции Молдовы, отказывающиеся продавать топливо, рискуют подвергнуться штрафам.
Ограничение количества топлива, продаваемого водителям на автозаправочных станциях, является незаконным, пока станция имеет запасы, а нефтяные компании, которые отказываются поставлять топливо клиентам или вводят необоснованные ограничения, рискуют подвергнуться санкциям.
Предупреждение поступило от директора Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Алексея Тарана, который пояснил, что такая практика противоречит законодательству о защите прав потребителей.
По словам Тарана, простое отображение цены на информационном табло станции указывает на наличие товара, и операторы обязаны продать запрошенное покупателем количество. Отказ в поставке или установление произвольных ограничений может быть оправдано только в случае полного исчерпания запасов, пишет bani.md.
«Если в результате проверок мы обнаружим, что на момент отказа потребителю в заправке или введения ограничений на топливо на заправке имелось топливо, компания может быть подвергнута санкциям за правонарушение, а также могут быть применены другие меры, предусмотренные законом», — предупредил директор НАРЭ.
Официальный представитель заявил, что ведомство имеет доступ к данным о запасах топлива у операторов, и компании обязаны уведомлять Агентство о том, что у них закончились запасы топлива на конкретной заправочной станции.
В случае своевременного уведомления инспекторы могут немедленно проверить ситуацию, чтобы определить, был ли отказ в продаже обоснованным.
Таран призвал потребителей сообщать о случаях отказа в поставках или необоснованного ограничения поставок. Жалобы можно подавать в НАРЭ или в Государственную инспекцию по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей.
Напомним, что в социальных сетях начала появляться информация, что на некоторых заправках ограничили выдачу дизельного топлива.
Физическим лицам дизеля выдают максимум на 250 леев, а экономическим агентам — до 50 литров.
В Молдове бензин и дизель продолжают дорожать.
