Рита Самигуллина переназначена главой Стерлитамакского района

Депутаты совета Стерлитамакского района на очередном заседании вновь избрали главой администрации Риту Самигуллину. Она продолжит руководить муниципалитетом.
Глава Башкирии Радий Хабиров, находящийся в районе с рабочей поездкой, поздравил ее с переназначением.
Рита Самигуллина имеет ряд профессиональных наград. Среди них — нагрудный знак, благодарственное письмо от Министерства образования Башкирии, почетная грамота Министерства просвещения России и благодарность от федерального Министерства сельского хозяйства. В 2022 году ей присвоили звание «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан».
