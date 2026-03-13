Ричмонд
Рита Самигуллина переназначена главой Стерлитамакского района

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующего руководителя.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты совета Стерлитамакского района на очередном заседании вновь избрали главой администрации Риту Самигуллину. Она продолжит руководить муниципалитетом.

Глава Башкирии Радий Хабиров, находящийся в районе с рабочей поездкой, поздравил ее с переназначением.

Рита Самигуллина имеет ряд профессиональных наград. Среди них — нагрудный знак, благодарственное письмо от Министерства образования Башкирии, почетная грамота Министерства просвещения России и благодарность от федерального Министерства сельского хозяйства. В 2022 году ей присвоили звание «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан».

