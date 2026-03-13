Пьяный водитель, сбивший насмерть велосипедиста под Правдинском и скрывшийся, получил 6 лет колонии

декабре 2024 года насмерть сбил велосипедиста в посёлке Луговое и уехал с места ДТП. Мужчина находился за рулём Mercedes в состоянии опьянения и выехал на встречную полосу, где совершил наезд на 64-летнего велосипедиста. От полученных травм тот скончался.
С учётом позиции прокурора суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он на два года лишён права управлять транспортными средствами. Кроме того, в пользу вдовы погибшего взыскана компенсация морального вреда — 1 миллион рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.