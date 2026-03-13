Ричмонд
20 тонн мороженой рыбы отправили из Ростовской области в Грузию

В Ростовской области на экспорт отправили партию мороженной рыбы.

Источник: Комсомольская правда

Со 2 по 6 марта 2026 года в Ростовской области на экспорт в Грузию оформили 20 тонн мороженой рыбы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Контроль организовали в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский». Предприятие, выполняющее экспорт, прошло проверку на соответствие продукции требованиям страны-импортера. Товар признали безопасным в ветеринарно-санитарном отношении, — говорится в информации надзорного ведомства.

Качество продукции подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз выдали через систему «Аргус».

