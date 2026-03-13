20 тонн мороженой рыбы отправили из Ростовской области в Грузию

Со 2 по 6 марта 2026 года в Ростовской области на экспорт в Грузию оформили 20 тонн мороженой рыбы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Контроль организовали в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский». Предприятие, выполняющее экспорт, прошло проверку на соответствие продукции требованиям страны-импортера. Товар признали безопасным в ветеринарно-санитарном отношении, — говорится в информации надзорного ведомства.
Качество продукции подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз выдали через систему «Аргус».
