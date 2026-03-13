В Красноярске на Копылова начали строить эскалаторный тоннель метротрама

В Красноярске на месте будущей станции «Улица Копылова» метротрама начали строить эскалаторный тоннель. Как сообщила пресс-служба подземки, сейчас рабочие устанавливают первые временные кольца — всего их будет 19. После этого на площадке смонтируют блокоукладчик и начнут проходку.