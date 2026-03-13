В Красноярске на Копылова начали строить эскалаторный тоннель метротрама

В Красноярске на месте будущей станции «Улица Копылова» метротрама начали строить эскалаторный тоннель. Как сообщила пресс-служба подземки, сейчас рабочие устанавливают первые временные кольца — всего их будет 19. После этого на площадке смонтируют блокоукладчик и начнут проходку.
Длина тоннеля составит почти 70 метров, глубина — 35 метров, а диаметр — 8,5 метра. Также на месте планируют замораживать грунт: земля в некоторых местах неустойчива и существует вероятность просачивания грунтовых вод.
Ранее счетная палата Красноярского края нашла нарушения при проверке расходования денег на строительство линии метротрама в региональном центре.
Кроме того, в феврале 2026 года сроки сдачи первой ветки подземки перенесли на два года — объект планируется запустить лишь в 2028-м.