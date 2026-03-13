Объем капитальных вложений в инвестпроекты Красноярского края составил 1,4 трлн рублей

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края обнародовало результаты социально-экономического развития региона за 2025 год. Экономика края в течение года работала в условиях сохраняющейся международной нестабильности, санкций и изменений на мировом рынке, а также влияния ряда внутренних факторов. Показатель промышленного производства в регионе несколько снизился, что связано главным образом с сокращением объемов добычи нефти и выплавки металлов крупными предприятиями. Подобная динамика характерна и для других субъектов федерации с аналогичной отраслевой специализацией. При этом снижение в сырьевом секторе компенсируется ростом в переработке, сельском хозяйстве и ряде других отраслей. Так, сельское хозяйство выросло на 6,9%, а в энергетике объем производства увеличился на 2,1%. Положительные результаты отмечаются в таких отраслях, как машиностроение, производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования. Красноярский край сохранил высокий уровень инвестиционной активности: объем капитальных вложений в инвестпроекты региона составил 1,4 триллиона рублей. Реальные доходы жителей края выросли на 2,2%. Инфляция в декабре 2025 года составила 6,2% к декабрю 2024 года. Отметим, что в 2024 году этот показатель составлял 9,6%.