Ирине Алферовой — 75 лет: редкие архивные кадры ко дню рождения актрисы из Новосибирска — 15 фото

Широкую известность актрисе принесли роли в популярных фильмах и телепроектах. Зрители помнят Ирину Алферову по картинам «Хождение по мукам», «Д’Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь» и многим другим. На протяжении многих лет она также играла на сцене знаменитого театра «Ленком», где выступала вместе с актером Александром Абдуловым.