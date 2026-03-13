Ирине Алферовой — 75 лет: редкие архивные кадры ко дню рождения актрисы из Новосибирска — 15 фото

13 марта день рождения отмечает известная актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Алферова. Будущая звезда советского кинематографа родилась в Новосибирске, где прошли её детство и юность.
Широкую известность актрисе принесли роли в популярных фильмах и телепроектах. Зрители помнят Ирину Алферову по картинам «Хождение по мукам», «Д’Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь» и многим другим. На протяжении многих лет она также играла на сцене знаменитого театра «Ленком», где выступала вместе с актером Александром Абдуловым.
За вклад в развитие отечественного искусства в 2007 году Ирине Алферовой было присвоено звание народной артистки России. Актриса продолжает творческую деятельность, играет в театре и снимается в кино.
Редакция «МК в Новосибирске» собрала фотографии знаменитой землячки разных лет — от ранних ролей до современных кадров.