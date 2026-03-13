Александр Галицкий ответил на иск об экстремистском объединении

«В связи с появлением информации в СМИ о том, что я и созданный мною много лет назад международный венчурный фонд “Алмаз Капитал” финансировали производство оружия на Украине, считаю необходимым пояснить следующее. С момента своего создания фонд инвестирует исключительно в гражданские проекты. С 2020 года я не занимаюсь стратегией фонда, а с 2022 года и его управлением. В настоящее время я не вхожу в советы директоров ни одной из компаний, проинвестированных фондом. Последняя инвестиция фонда в компанию, каким-либо образом связанную с выходцами с Украины, была в начале 2021 года. Все эти факты подтверждены официальным заявлением фонда. Более того, уставом фонда запрещены любые инвестиции в производство оружия и военного оборудования», — говорится в заявлении инвестора, поступившем в РБК.
Галицкий пишет, что работал в высокотехнологических отраслях, в том числе в оборонном секторе СССР и России. «Я родился в СССР, в пригородной деревушке, в семье председателя колхоза и учительницы. Закончил школу с золотой медалью и поступил в московский вуз. Вся моя дальнейшая работа была связана с развитием электронных технологий и космических систем, в том числе в сфере обороны страны. В советское время она была отмечена премией Ленинского комсомола. В постсоветское время вместе с коллегами мы делали все для быстрейшего развития российской IT-отрасли. За эту работу я был награжден орденом Дружбы народов», — говорится в его заявлении.
«В моей личной трудовой истории нет ни приватизации, ни добычи полезных ископаемых, а только научно-технологические достижения, получившие признание в России и в мире», — отметил он, добавив: «Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет».
«Я ни от кого не скрывался и не скрываюсь, нахожусь в России и готов в любое время дать подробные объяснения правоохранительным органам о работе фонда и моем участии в нем», — заключил Александр Галицкий.
В феврале генеральный партнер Almaz Capital Джеффри Баэр заявлял «Известиям», что Галицкий не занимает мест в советах директоров каких-либо украинских компаний от лица Almaz Capital и, «насколько нам известно, не занимает их вне рамок деятельности Almaz Capital».
«Фонд инвестирует по всей Европе и в США. Фонд не осуществляет инвестиции в индивидуальном порядке в Украину или в другие конкретные страны. Almaz Capital инвестировала в несколько очень успешных компаний в России, а также в Западной Европе и США. Almaz Capital имеет только один физический офис. Этот офис находится в Берлине. Галицкий не работает в данном офисе», — говорил он.
11 марта Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением и запретить на территории России деятельность Александра Галицкого и основанного им холдинга Almaz Capital Partners. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства принадлежащее предпринимателю имущество на сумму свыше 8 млрд руб., сообщали РБК два источника, знакомых с содержанием искового заявления.