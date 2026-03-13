Александр Галицкий ответил на иск об экстремистском объединении

«В связи с появлением информации в СМИ о том, что я и созданный мною много лет назад международный венчурный фонд “Алмаз Капитал” финансировали производство оружия на Украине, считаю необходимым пояснить следующее. С момента своего создания фонд инвестирует исключительно в гражданские проекты. С 2020 года я не занимаюсь стратегией фонда, а с 2022 года и его управлением. В настоящее время я не вхожу в советы директоров ни одной из компаний, проинвестированных фондом. Последняя инвестиция фонда в компанию, каким-либо образом связанную с выходцами с Украины, была в начале 2021 года. Все эти факты подтверждены официальным заявлением фонда. Более того, уставом фонда запрещены любые инвестиции в производство оружия и военного оборудования», — говорится в заявлении инвестора, поступившем в РБК.