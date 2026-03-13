Мужчина и ребенок замерзли насмерть на севере Красноярского края

В Эвенкийском округе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства гибели 51-летнего мужчины и 4-летнего ребенка. Их тела с признаками переохлаждения нашли накануне в лесном массиве в 50 километрах от поселка Тура.
По предварительным данным, 7 марта отец с сыном выехал на своем автомобиле с прицепом со снегоходом в тайгу по направлению поселка Эконда, но домой они не вернулись. 11 марта работодатель мужчины заявил в полицию о его исчезновении.
«12 марта в результате поисковых мероприятий тела мужчины и ребенка, снегоход и автомобиль были обнаружены полицейскими и волонтерами. Предположительно, погибшие выехали в охотничью избушку, добрались до нее на снегоходе, побыли там и направились во вторую избушку, до нее не доехали, бросили снегоход и пошли пешком обратно в сторону первой избушки, но, вероятно, сбились с пути и замерзли», — рассказали в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), назначены судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти.
Известно, что мужчина развелся с женой и в декабре привез сына от нее из Архангельской области, с тех пор ребенок временно проживал с отцом.
