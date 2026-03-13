Мужчина и ребенок замерзли насмерть на севере Красноярского края

«12 марта в результате поисковых мероприятий тела мужчины и ребенка, снегоход и автомобиль были обнаружены полицейскими и волонтерами. Предположительно, погибшие выехали в охотничью избушку, добрались до нее на снегоходе, побыли там и направились во вторую избушку, до нее не доехали, бросили снегоход и пошли пешком обратно в сторону первой избушки, но, вероятно, сбились с пути и замерзли», — рассказали в СК.