УФСБ возбудило дело против калининградца за призывы к терроризму в Telegram

Сотрудники УФСБ по Калининградской области пресекли противоправную деятельность 44-летнего мужчины, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете. По данным следствия, фигурант разместил в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы. В настоящее время…