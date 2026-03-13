Ричмонд
Источник: Янтарный край

Сотрудники УФСБ по Калининградской области пресекли противоправную деятельность 44-летнего мужчины, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете.

По данным следствия, фигурант разместил в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.