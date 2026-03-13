В Азовском море впервые обнаружили краба-пришельца из США

Как сообщается в научной работе, чужеродный вид был обнаружен в ходе анализа образцов, собранных в период с 2022 по 2024 год в северной части Керченского полуострова и Керченском проливе. Ранее этот краб встречался только у берегов США и в западной части Черного моря, а теперь добрался и до Азовского моря.