В Азовском море впервые обнаружили краба-пришельца из США

Ученые Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН зафиксировали появление нового вселенца в водах Азовского моря. Им оказался плоскоспинный грязевой краб Eurypanopeus depressus, чьей родиной является Атлантическое побережье Америки.
Как сообщается в научной работе, чужеродный вид был обнаружен в ходе анализа образцов, собранных в период с 2022 по 2024 год в северной части Керченского полуострова и Керченском проливе. Ранее этот краб встречался только у берегов США и в западной части Черного моря, а теперь добрался и до Азовского моря.
Исследование подтвердило, что в новой акватории уже сформировалась самовоспроизводящаяся популяция: ученым попались как самки с икрой, так и молодые особи. Это говорит о том, что краб успешно адаптировался к местным условиям.
Специалисты провели генетический анализ, чтобы не спутать пришельца с местными видами.
Краб предпочитает селиться среди скоплений мидий на скалах и валунах, а также в биогенных рифах. По мнению ученых, главный вектор проникновения — судоходство: личинки или взрослые особи могли быть занесены с балластными водами из портов Атлантики в Керченский пролив.
Появление такого хищника может повлиять на структуру местных сообществ. В Азовском море у него почти нет конкурентов, кроме другого вселенца — краба Харриса, а естественными врагами здесь выступают в основном рыбы.
